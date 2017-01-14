Жительнице Уфы пришлось ползком добираться до рентген-кабинета в поликлинике

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку после появившейся в СМИ информации о том, что в одной из поликлиник города женщине с травмированной лодыжкой пришлось ползти по лестнице в рентген-кабинет. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники №1 городской клинической больницы №13 обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что 10 января женщине, которой в конце прошлого года сделали операцию на ноге, необходимо было сходить на рентген. Специализированный кабинет в поликлинике находится на втором этаже, лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют, отмечает Лента.ру.

По словам дочери пациентки, на левую ногу женщине наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний, поэтому ей пришлось ползти. Отмечается, что медперсонал не попытался помочь женщине, которая передвигается исключительно при помощи ходунков.