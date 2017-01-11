В Ассоциации зеленого хозяйства прокомментировали вырубку деревьев в парке "Долина Роз"

Десятки деревьев спилили в Кишиневе, в парке "Долина Роз". Сообщения возмущенных этим жителей столицы появляются в социальных сетях.

Директор Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуцa рассказал Sputnik, что в "Долине Роз" спилили старые акации, которые простояли там 60 лет, хотя их срок жизни — 30-35 лет.

"Весной будем сажать там новые деревья, возможно, того же вида", — отметил Харуцa.

Глава Кишиневской территориальной организации "Экологическое движение Молдовы" Владимир Гараба сообщил, что в курсе этой ситуации, и речь действительно идет об отживших свое деревьях.