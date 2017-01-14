Грузинская полиция нагрянула с обыском в засаженный коноплей партийный офис

Криминальная полиция Грузии пришла с обыском в офис оппозиционной партии «Гирчи», в помещении которого в новогоднюю ночь была высажена конопля.

Процесс посадки запрещенного к культивированию растения транслировали местные телеканалы. Об этом сообщил лидер партии Зураб Джапаридзе, передает Лента.ру.

«Мы совершили акт гражданского неповиновения, мы целесообразно нарушили закон по статье 265 и посадили коноплю», — заявил Джапаридзе. По его словам, таким образом движение борется за свободу человека и требует легализовать в стране наркотики. Он отметил, что на время обыска членов партии попросили покинуть офис.

«Правоохранители будут проверять, действительно ли посаженные листья являются коноплей», — пояснил политик.

По данным МВД Грузии, марихуана является самым распространенным в Грузии наркотиком — ее употребляет 63,9 процента от общего числа наркоманов. Согласно УК страны, за хранение и распространение предусмотрен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление — до года лишения свободы или штраф.