Депутаты из Швеции посетят Молдову

Группа шведских депутатов посетит Молдову с 7 по 9 февраля. Об этом договорились сегодня на встрече председатель парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Валентина Булига и посол Швеции в Молдове Сигне Бургсталлер.

В состав делегации войдут шесть шведских депутатов. Они проведут встречи с молдавскими парламентариями и представителями других органов власти.

В законодательном органе работает группа дружбы со Швецией, в которую входят 25 избранников. Дипломатические отношения между двумя странами установили в 1992 году.