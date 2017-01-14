В музее по неведению десять лет хранили боевые снаряды

Два артиллерийских снаряда XIX века, хранившиеся в музее округа Кередигион в Уэльсе, оказались боевыми.

Они были найдены в 1880-е годы недалеко от города Кардигана и последние десять лет находились в запасниках музея, передает ВВС.

Представители музея рассказали, что были уверены в безопасности экспонатов, поскольку ранее несколько специалистов проверяли снаряды и сочли их разряженными.

Однако последнее обследование, проведенное профессиональными взрывотехниками, выявило наличие в старинных боеприпасах некоторого количества взрывчатки.

Саперы вывезли оба снаряда из музея и подорвали их за городом, на пустынном берегу.