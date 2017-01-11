Монеты за 6 млн рублей нашли у бывшего министра экономического развития России

Басманный суд Москвы заявил, что среди арестованного имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева оказались монеты, стоимость которых оценивается в 6 млн рублей.

В пресс-службе суда российским информагентствам сообщили, что арест был наложен на изъятые у Улюкаева в ходе обысков деньги в разной валюте, на счета в российских банках и на его коллекцию золотых монет.

По данным суда, стоимость самой дешевой из этих монет оценивается в 13 тысяч рублей, а самой дорогой - в 6 млн рублей. Суд не уточнил, кто именно проводил оценку и о каких именно монетах идет речь, передает ВВС.

Ранее заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что всего суд по просьбе следствия арестовал 564 млн рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих Улюкаеву.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. Как утверждает следствие, министра задержали при получении взятки в 2 млн долларов от "Роснефти" за положительную оценку его министерством сделки, позволившей компании купить у государства 50,08% акций "Башнефти".