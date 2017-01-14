Кота спасли от двух килограммов шерсти. ФОТО

В Чикаго спасли персидского кота по кличке Синдбад, который был найден отягощенным 2,3 кг свалявшейся шерсти и выглядел ужасающе.

Синдбад попал в приют после того, как социальный работник заметил его в доме у пожилого мужчины, который не мог заботиться о себе и тем более о своем питомце, сообщает Моя планета.

Сам кот, как выяснилось, весил чуть более 3 кг. То есть вес свалявшегося меха составлял больше половины от массы тела животного. Такая нагрузка мешала ему двигаться, так что задние лапы кота оказались атрофированы.

Освобождение кота от меховых пут заняло несколько часов. Все это время Синдбад вел себя очень хорошо, с пониманием относясь к новым, но временным мучениям.

Некоторое время кота приходилось заставлять принимать пищу. Ветеринары хотели убедиться, что его пищеварительная система и почки работают. Теперь страдалец нашел новый дом. Поразительно, но он очень ласков к людям несмотря на то, до какого состояния они его довели.