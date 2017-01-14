Фанат пластики из Бразилии нарастил жирок для пересадки в ягодицы

Бразилец Родриго Алвес, знаменитый тем, что потратил на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов, поправился на 12 килограммов. Он решил накопить жир для его дальнейшей пересадки в ягодицы.

Сообщается, что для достижения желаемого результата молодой человек несколько месяцев употреблял по три тысячи килокалорий в сутки. В результате ему удалось накопить полтора литра жира. Благодаря этому врачи смогли увеличить ягодицы мужчины.

"Я родился в Бразилии, но никогда не имел бразильских ягодиц. Теперь они у меня есть", — прокомментировал операцию 33-летний Алвес.

Мужчина начал делать пластику в 2004 году. На его счету уже 48 операций по усовершенствованию внешности. В частности, Родриго Алвес установил имплантат, имитирующий кубики пресса. Он также делает инъекции ботокса, пишет Вести.ру.