Убийство школьницы в Страшенах: в Молдову доставлен четвертый подозреваемый

17-летний подозреваемый в убийстве 14-летней девушки оказался в руках молдавской полиции. Его экстрадировали из Венгрии самолетом и сопроводили полицейским эскортом в Страшены.

"Следует процедура задержания, предъявление обвинения и дальше его заслушают. В зависимости от, того, сколько у нас будет в распоряжении времени".

Молодого человека удалось задержать в начале декабря на границе Румынии и Венгрии, куда он пытался сбежать. Он оказал сопротивление. В его отсутствии страшенский суд выдал на его имя мандат на 30 дней ареста. Тело Кристины Пархоменко обнаружили в конце ноября в заброшенном доме в Страшенах.

В убийстве обвиняют четверых несовершеннолетних. Двоих, 15 и 16 лет, арестовали, они свою вину признали. 13-летнего не могут привлечь к ответственности в силу возраста.