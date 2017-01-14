Житель Ирана вышел под залог и убил причастных к его аресту

Подозреваемый в совершении убийства и выпущенный под залог житель иранского города Эрак убил шесть человек, имеющих отношение к его аресту.

Сначала он зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата.

Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей.

Сейчас полиция разыскивает преступника, сообщает ВВС.