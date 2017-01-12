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Группа ученых предложила отменить фундаментальные законы физики
// фото: nasha-vselennaya.ru/
20:09, 11 Jan 2017
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Группа физиков-теоретиков из Франции и Мексики заявила о необходимости отменить законы сохранения энергии и импульса для решения проблемы темной энергии с помощью теории относительности Эйнштейна.

Ученые на протяжении многих лет пытаются найти объяснение ускоренному расширению Вселенной. Причиной этого процесса называют темную энергию, которая пронизывает весь космос и заставляет его расширяться все быстрее. Но, согласно теории относительности, величина космологической постоянной, которая характеризует свойства вакуума, получается на 120 порядков больше, чем реальное значение этой постоянной.

Для решения данной несостыковки, ученые предложили принять описанную Альбертом Эйнштейном модель гравитации. Так как данная модель допускает отказ от законов сохранения энергии и сохранения импульса, авторам удалось соотнести предсказания общей теории относительности с наблюдаемыми показателями.

Темная энергия представляет собой гипотетическую энергию, которая введена в математическую модель Вселенной ради объяснения наблюдаемого расширения с ускорением, отмечает Лента.ру.




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