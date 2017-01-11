В четырех областях Украины зафиксирована чума свиней

В четырех областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

АЧС зафиксирована в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях, передает korrespondent.net .

Согласно сообщению, 6 января погибли восемь свиней в с. Прибужье, Доманевского района Николаевской области. Кроме того, в Луганской области в подсобном хозяйстве воинской части № 1060 забиты две свиньи, у которых установили АЧС.

А 7 января в Кировоградской области зарегистрирована гибель 56 свиней в хозяйстве в с. Ровно. В Одесской области на территории бывшей фермы крупного рогатого скота в с. Ярославка от АЧС погибли 70 свиней.

Сейчас в очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, отметили в ведомстве.