Александр Григориополь четыре года работает инспектором в Службе чрезвычайных ситуаций. 29-летний мужчина женат, и девять месяцев назад он стал отцом дочерей-близняшек. Но молодая семья вынуждена тесниться в квартире с родителями.

"Живем в двухкомнатной квартире, нас много. Трудно. Учитывая ситуацию у нас в Молдове и цены на жилье, не думаю что мы сможем когда-нибудь купить квартиру", - говорит инспектор СЧС Александр Григориополь.

Ради приобретения жилья Александр стал подумывать о заработках за границей, но когда узнал, что есть шанс получить служебную квартиру, решил остаться рядом с женой и детьми:

Служебный дом планируется построить на улице Георге Асаки в рамках государственно-частного партнерства. Подготовленный МВД проект сейчас рассматривает Минюст, затем предстоит получить одобрение парламента. В министерстве надеются, что смогут начать строительство уже в этом году.

"Надеемся, что с улучшением социального пакета - жилье, зарплаты, медицинская страховка и так далее, мы сможем остановить отток кадров. Он очень вредит системе МВД, ведь уходят люди с большим опытом", - отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.

В Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций работают почти 2480 сотрудников. У 800 из них нет собственного жилья.

"Это нам поможет, жизнь станет легче. Сможем откладывать для семейного отдыха на море, в горах".