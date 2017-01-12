В Кагуле и Бельцах скончались люди от осложнений после гриппа

Два человека скончались в Молдове с начала года из-за осложнений, вызванных гриппом. Это 28-летняя женщина из Кагула и 27-летний мужчина из Бельц. По словам врачей, они слишком поздно обратились за медпомощью.

По данным Наццентра общественного здоровья, с начала года зарегистрировали 141 случай заболевания гриппом и почти 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ. По данным врачей, 70% пациентов госпитализировали.



При этом медики отмечают, что в первую неделю этого года число вирусных заболеваний снизилось почти на 15%, по сравнению с последней неделей декабря 2016-го.



Врачи призывают граждан при первых симптомах болезни сразу же обращаться за помощью к специалистам.

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