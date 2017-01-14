Среди подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян в отеле Парижа оказались опытные 60-70-летние "преступники-ветераны", сообщает французская полиция.
Считают, что банда стариков-разбойников хотела напоследок поживиться как следует. Украденные у модели драгоценности оценивают в 9 млн евро.
Один из подозреваемых, 72-летний Пьер алжирского происхождения, задержан на Французской Ривьере. По официальным сообщениям, в ограблении подозревают трех 60-летних преступников и двух 70-летних, пишет BBC.
Одного из них задержали в восточном пригороде Венсенса. СМИ Франции называют его руководителем операции гостиничного ограбления. Среди подозреваемых фигурирует и водитель Ким Кардашьян, 40-летний Майкл Мадар, который возил модель во время недели моды в Париже.
Полиция утверждает, что среди старших членов банды есть цыгане. На некоторых из них - длинные списки вооруженных ограблений. Младшие члены банды были задействованы в продаже украденных ювелирных украшений, считает полиция.
Нападение на Ким Кардашьян-Уэст совершили пятеро мужчин, одетых в полицейские куртки. Они заставили охранника показать им номер, где проживает модель. Один из мужчин приставил пистолет к ее голове, а другие ограбили женщину.
Детали преступления
Свидетели ограбления - сама г-жа Кардашьян и охранник отеля - сообщили полиции, что грабители были пожилого возраста, пишет L'Express. Это также подтверждает видео с камер наблюдения.
"Очевидно, что люди, которые провернули такую операцию, должны быть опытными ворами. Им нужны связи, чтобы сбыть награбленные украшения", - пояснил BBC источник в полиции.
Украденные драгоценности найти не удалось, поэтому полиция предполагает, что их уже продали.
Среди украденного было, в частности, кольцо стоимостью около 4 млн евро. В нескольких местах нашли наличные на сумму в 300 тысяч евро, а также ручные пистолеты и помповое ружье.
Полиция подтвердила, что за бандой следили несколько недель после того, как ДНК-следы, оставшиеся на месте преступления, совпали с ДНК известного бывшего преступника.
На месте ограбления остались два следа: один на пластиковом ремешке, которым связали запястья г-же Кардашьян, другой - на ожерелье, которое один из грабителей выронил.
Полицейские зацепились за тот факт, что камеры наблюдения зафиксировали банду только через несколько минут после приезда звезды из ресторана.
Они считают, что банду предупредили о ее приезде и информировали, что она была без своего охранника, который в ту ночь остался с ее сестрой в ночном клубе.
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Би-би-си, Сеул