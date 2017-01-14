В России запустят приложение для организации похорон Umer

О создании сервиса рассказал глава "Яндекс. Погоды" Дмитрий Геранин на своей странице в Facebook.

Мобильное приложение Umer поможет родственникам и близким умершего собрать все необходимые документы о смерти, а также выбрать вариант захоронения или кремации, сообщается на официальном сайте.

"Кажется, что мы автоматизировали уже всё, кроме смерти. Хочу это исправить", — заявил Геранин.

Пока что сервис ещё находится в разработке. Глава "Яндекс. Погоды" рассказал, что в скором времени Umer появится в магазинах приложений, отмечает Лайф.

