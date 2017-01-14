Сеть покоряет видео с пьяным водителем, катающим на капоте полицейского

В Сети появилось видео, как пьяный молодой житель города Озерск в Челябинской области более километра катал на капоте пытавшегося его остановить инспектора.

Как сообщается на официальном сайте управления МВД по Челябинской области, в новогоднюю ночь в 5 час. 30 мин. был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился пьяный молодой человек без водительских прав.

Молодой человек наехал на инспектора, который запрыгнул на капот и держался там, пока житель Озерска разъезжал по городу.

В результате сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения, пишет ridus.ru.

Водитель в настоящее время находится под административным арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».