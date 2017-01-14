Снеговик обошелся в 5 тысяч евро немецким железным дорогам

Розыгрыш, придуманный тремя жителями Германии, обошелся немецким железным дорогам в 5 тысяч евро. Машинист пассажирского поезда принял слепленного ими на рельсах снеговика за живого человека и применил экстренное торможение.

Инцидент произошел в среду днем рядом с городом Везенберг на севере страны. Три человека, личность которых установить пока не удалось, слепили на рельсах снеговика ростом примерно полтора метра.

Машинист следовавшего по этим путям поезда издалека принял снеговика за человека на рельсах и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава.

Пострадавших среди пассажиров нет, а вот ущерб поезду оценили в 5 тысяч евро. Судьба снеговика остается неизвестной: немецкие СМИ не уточняют, успел ли машинист полностью остановить поезд до столкновения.

Сейчас полиция ищет создателей снеговика, сообщает ВВС. Немецкие железные дороги намерены взыскать с них ущерб, причиненный составу. Кроме того, им грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Это не единственный необычный инцидент, произошедший за последние сутки с поездами в Германии. В ночь на четверг на западе страны сошел с рельсов нидерландский товарный поезд, врезавшийся в брошенный на путях сейф.

Жертв и пострадавших в результате случившегося нет. Полиция полагает, что сейф бросили на рельсы воры, выкорчевавшие его из торгового автомата, но так и не сумевшие открыть. Найти подозреваемых пока не удалось.