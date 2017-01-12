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Граждане Молдовы, работающие в Германии, смогут получать пособия и пенсии этой страны
// фото: pensiaexpert.ru
19:07, 12 Jan 2017
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Молдавские граждане, официально проработавшие в Германии пять лет, смогут получать социальные пособия и пенсии этой страны. Соответствующее соглашение было подписано сегодня между двумя государствами. Аналогичными льготами смогут воспользоваться и граждане Германии, работающие в Молдове.

По данным министерства труда, в Германии на законных основаниях трудятся около 15 тысяч наших соотечественников. Правда, обладателям румынского гражданства придется выбирать, в какой стране получать выплаты: в Румынии или в Молдове. Пенсии смогут получать только граждане Молдовы, которые проработали в Германии законно минимум пять лет.

"Если ничего не платишь, то и рассчитывать на пособие не стоит. Так работает любое государстве. Только работа на законном основании дает право на социальные выплаты", - сказала вице-министр труда Виорика Думбрэвяну.

Граждане нашей страны смогут получать пенсии во возрасту, в случае потери кормильца, по инвалидности из-за несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней.

"Это очень важный договор. Переговоры длились недолго. Мы надеемся, что вскоре документ вступит в силу. Размер пенсии будет зависеть от срока вкладов и ежемесячных доходов каждого человека", - заявил госсекретарь Министерства труда Германии Торбен Альбрехт.

Молдо-немецкое соглашение может вступить в силу до конца этого года. Подобные документы в области социальной безопасности наша страна подписала еще в 11 странами мира. На этапе рассмотрения находятся также соглашения с Латвией, Турцией, Израилем, Италией и Россией.




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