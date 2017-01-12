Четвертому задержанному по делу об убийстве девочки из Страшен предъявили обвинение и арестовали на 30 суток. У 17-летнего парня в распоряжении три дня, чтобы подать апелляцию. Обвиняемый заявлений для прессы делать не стал.
"Срок ареста - 30 суток с момента взятия под стражу. Его взяли вчера. Сейчас он, пользуясь своими процессуальными правами, отказывается делать какие-либо заявления", - заявил прокурор Павел Ройбу.
Молодого человека задержали при попытке к бегству в начале декабря на границе между Румынией и Венгрией. По данным следствия, в момент задержания он оказал сопротивление, но его адвокат это отрицает.
"Вы его видели? В нем 30 килограмм. Я не присутствовал, но сомневаюсь, что он мог оказать какое-либо сопротивление. Думаю, это дети, у которых на время помутился рассудок. Вообще я не могу говорить, но хочу вас заверить, что у него нет криминального прошлого. Он ученик, студент", - сказал адвокат Георгий Кобзак. обвиняемого
Тело Кристины Пархоменко обнаружили в конце ноября в заброшенном доме в Страшенах. В убийстве обвиняют четверых несовершеннолетних. Двоих, 15-ти и 16-ти лет, арестовали, они свою вину признали. 13-летний соучастник не может быть привлечен к ответственности в силу возраста.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул