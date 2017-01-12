Финалистку "Мисс Италия-2007" облили кислотой

Победительница конкурса красоты итальянской области Эмилия-Романья и финалистка "Мисс Италия-2007" пострадала в результате нападения с использованием кислоты, сообщает в четверг издание Il Mattino.

Инцидент произошел накануне в городе Римини на Адриатическом побережье. Как отмечается, на 28-летнюю итальянку Джессику Нотаро напал ее бывший молодой человек, 29-летний выходец из Кабо-Верде.

По данным следствия, после того как мужчина плеснул девушке в лицо кислоту, он скрылся с места преступления на автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов вели поиск подозреваемого и задержали его в четверг утром.

Нотаро была госпитализирована. Il Mattino отмечает, что в результате случившегося девушка может потерять зрение, передает РИА Новости.