По Ростовом врачи прооперировали собаку с металлической трубой в голове

В Ростовской области прооперировали собаку, которую нашли с насквозь проткнутой металлической трубой головой, сообщила директор приюта для бездомных животных "Святобор" города Шахты Ольга Мосиюк.

"Я сама сначала не поверила. Хозяйка ветклиники из Новочеркасска (где нашли собаку — прим.), она же ведущий хирург, сообщила мне, что в больницу доставили собаку, через череп которой прошла полая металлическая трубка, на затылочном бугре эта труба вышла, там ее загнули. Еще неизвестно, затронут мозг или нет", — рассказала собеседница агентства РИА Новости.

По ее словам, до операции собака ела и пила, не лежала пластом, спокойно передвигалась. Моисюк отметила, что сегодня планирует забрать животное из клиники Новочеркасска в приют, и добавила, что пока трудно давать прогнозы о дальнейшем состоянии собаки.

"Конечно, мы будем делать перевязки, это мелочи, которые даже не обсуждаются, будем ставить капельницы для сосудов, для крови, для снятия воспаления и так далее. Ей будет предоставлено специализированное лечение и уход", — заверила директор приюта.

"Мы еще занимаемся строительством нашего приюта и одновременно помогаем в первую очередь животным, попавшим в беду. Бывает, что видим и пострадавших от живодеров животных, но такое у нас первый раз", — сказала она.

В клинике "Белый клык" в Новочеркасске, где прошла операция, уточнили, что череп животного был пробит не трубой, как думали сначала, а двумя металлическими стрелами от арбалета. Собеседник агентства отметил, что хотя мозг животного был задет, собака не пострадала и сейчас прекрасно себя чувствует.

В ГУМВД по Ростовской области РИА Новости сообщили, что обращения в полицию не поступало, но после публикаций в СМИ начата проверка.