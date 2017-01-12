Луна оказалась старше: назван точный возраст спутника

Американские исследователи установили точный возраст Луны, передает CBS. По утверждениям специалистов, спутник Земли старше, нежели принято было считать ранее - ему 4,51 миллиардов лет.

В ходе исследования были проанализированы образцы циркона, которые были взяты на поверхности Луны и доставлены участниками экспедиции "Аполлон-14" 1971 года.

По утверждениям одного из исследователей, Кевина Маккигина, циркон является наиболее показательным в отношении времени.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что спутник Земли образовался через 60 миллионов лет после того, как родилась Солнечная система. Ранее была распространена точка зрения, что Луне на 40-140 миллионов лет меньше, передает korrespondent.net.

Как утверждают участники исследования, их результаты являются на сегодняшний день наиболее точными. Увеличить точность удалось благодаря более чистым образцам.

Ученые также отметили, что ранее были использованы образцы, в которых сохранились следы метеоритных бомбардировок Луны, которые не позволяли более детально установить ее возраст.