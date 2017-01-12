Американские исследователи установили точный возраст Луны, передает CBS. По утверждениям специалистов, спутник Земли старше, нежели принято было считать ранее - ему 4,51 миллиардов лет.
В ходе исследования были проанализированы образцы циркона, которые были взяты на поверхности Луны и доставлены участниками экспедиции "Аполлон-14" 1971 года.
По утверждениям одного из исследователей, Кевина Маккигина, циркон является наиболее показательным в отношении времени.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что спутник Земли образовался через 60 миллионов лет после того, как родилась Солнечная система. Ранее была распространена точка зрения, что Луне на 40-140 миллионов лет меньше, передает korrespondent.net.
Как утверждают участники исследования, их результаты являются на сегодняшний день наиболее точными. Увеличить точность удалось благодаря более чистым образцам.
Ученые также отметили, что ранее были использованы образцы, в которых сохранились следы метеоритных бомбардировок Луны, которые не позволяли более детально установить ее возраст.
Комментарии
- Группа ученых предложила отменить фундаментальные законы физики
- Новый вид обезьян назвали в честь Скайуокера
- Ученые назвали причину обжорства после попойки
- Ученые нашли "недостающий элемент" ядра Земли
- Ученые нашли способ лечить зубы без пломб
- Жители Земли невооруженным газом смогут наблюдать за рождением звезды
- Над Архангельском пролетел метеорит. ВИДЕО
- Как выглядит Земля с орбиты Марса: НАСА опубликовало сделанный зондом снимок
- Американские учёные выступили против ушных ватных палочек
- Виноват не только айсберг: журналист выдвинул новую теорию о катастрофе "Титаника"
- В Бразилии из останков нацистского преступника Менгеле сделали пособие для студентов
- Алхимик-неудачник погиб при попытке получить золото
- В Брюсселе задержали двух подозреваемых в терактах
- Луна оказалась старше: назван точный возраст спутника
- По Ростовом врачи прооперировали собаку с металлической трубой в голове
- Сеть покоряет видео с пьяным водителем, катающим на капоте полицейского
- Похудевшая в два раза датчанка стала моделью
- В Украине с начала холодов умерли 40 человек
- Алхимик-неудачник погиб при попытке получить золото
- Убийство Кристины Пархоменко: 17-летнему подозреваемому предъявили обвинение
- Второй день снежной стихии в Одесской области
- Письмо Влада Плахотнюка Дональду Трампу: Молдова хочет быть мостом, а не полем боя между Востоком и Западом
- Красный код метеоопасности в Румынии в связи со снежной бурей
- Последствия непогоды: 17 сёл обесточены
- На похороны политика в Тайване позвали 50 стриптизерш
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул