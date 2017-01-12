О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Луна оказалась старше: назван точный возраст спутника
// фото: Space.com
19:27, 12 Jan 2017
просмотров 140 | комментариев 0

Американские исследователи установили точный возраст Луны, передает CBS. По утверждениям специалистов, спутник Земли старше, нежели принято было считать ранее - ему 4,51 миллиардов лет.

В ходе исследования были проанализированы образцы циркона, которые были взяты на поверхности Луны и доставлены участниками экспедиции "Аполлон-14" 1971 года.

По утверждениям одного из исследователей, Кевина Маккигина, циркон является наиболее показательным в отношении времени.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что спутник Земли образовался через 60 миллионов лет после того, как родилась Солнечная система. Ранее была распространена точка зрения, что Луне на 40-140 миллионов лет меньше, передает korrespondent.net. 

Как утверждают участники исследования, их результаты являются на сегодняшний день наиболее точными. Увеличить точность удалось благодаря более чистым образцам.

Ученые также отметили, что ранее были использованы образцы, в которых сохранились следы метеоритных бомбардировок Луны, которые не позволяли более детально установить ее возраст.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня возможны перемены. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День будет отмечен высокой активностью. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...