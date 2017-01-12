В Брюсселе задержали двух подозреваемых в терактах

Более года спустя после терактов в Париже бельгийские органы правосудия расследуют деятельность еще двух подозреваемых. Один из них, Фарид К., был арестован в связи с членством в террористической организации, сообщила прокуратура в Брюсселе.

Его также обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов, передает korrespondent.net.

В подделке документов подозревалась и женщина по имени Мерьем Б., задержанная накануне в ходе полицейской операции и допрошенная вместе с Фаридом К., но отпущенная, как сообщается, "на жестких условиях".

В интересах следствия представитель прокуратуры не сообщил детали.

Следствие предполагает, что оба подозреваемых изготовили поддельные документы для Халида эль-Бакрауи, совершившего теракт в Брюсселе 22 марта 2016 года.

Серия терактов в Париже в ноябре 2015 года была осуществлена той же самой террористической группировкой, которая организовала нападения в метро и аэропорту в бельгийской столице.