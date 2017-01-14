Алхимик-неудачник погиб при попытке получить золото

Житель Владимирской области погиб при попытке получить золото. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 11 января в городе Меленки. 30-летний мужчина решил провести химический опыт на кухне у себя дома, передает Лента.ру.

«С использованием заранее приобретенных общедоступным способом химических реактивов и препаратов он начал приготовление состава, из которого планировал получить сплав золота. В момент домашнего опыта произошла химическая реакция, раздался хлопок, в результате мужчина получил серьезные травмы», — говорится в сообщении управления.

Пострадавший скончался от острой кровопотери в машине скорой помощи. По данным следствия, рецепт изготовления золота мужчина нашел в интернете. По факту его смерти начата доследственная проверка, передает Лента.ру.

Отмечается, что погибший работал на пилораме, в его семье трое малолетних детей.