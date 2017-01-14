В Бразилии из останков нацистского преступника Менгеле сделали пособие для студентов

Скелет нацистского врача Йозефа Менгеле, который 30 лет хранился в Институте судебной экспертизы бразильского Сан-Паулу, решили использовать для учебных целей.

Из него сделают пособие для студентов-медиков. Представители вуза считают, что это поможет будущим врачам также лучше познать историю XX века, сообщает Вести.ру со ссылкой на Washington Post.

Идея "полезного" использования останков легендарного преступника времен Второй мировой пришла в голову местному патологоанатому Даниэлю Ромеро Муньосу. Именно благодаря его исследованиям в 1985 ученым удалось идентифицировать кости Менгеле. Догадки бразильца подтвердил анализ ДНК, до этого нацистского врача искали власти США, Германии и Израиля.

Известно, что после окончания войны Йозеф Менгеле сбежал из Германии и много лет скрывался. Он умер в 1979 году в возрасте 67 лет, купаясь на одном из пляжей Бразилии. После того, как родственники преступника отказались хоронить его в ФРГ, останки Менгеле были переданы Институту судебной экспертизы Сан-Паулу.

"Исследование останков этой исторической личности и сопоставление их особенностей с фактами из жизни Менгеле сильно обогатят учебный процесс", — заявил Даниэль Ромеро Муньос.