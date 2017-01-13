SKYTOWER попросил JurnalTV покинуть здание

Компания „Capital Estate” S.R.L., которая управляет Международным бизнес центром Business SKYTOWER выступила с комментариями по поводу расторжения контракта с „Jurnal de Chisinau Plus” SRL (Jurnal TV/Jurnal Trust Media).

В своем обращении к прессе компания поясняет, что расторжение контракта на аренду с Jurnal TV/Jurnal Trust Media произошло в полном соответствии с законом.

Расторжению контракта предшествовали многочисленные переговоры, и попытки добиться погашения скопившихся долгов за аренду. По словам арендодателя, привычка некоторых арендаторов регулярно не соблюдать свои финансовые обязательства негативно сказываются на финансовых показателях „Capital Estate” S.R.L. и поскольку компания является предприятием с иностранными инвестициями, у нее есть обязательства перед иностранными партнерами, которые она не может игнорировать.

Также администрация SKYTOWER сообщила о том, что у Журнал ТВ было достаточно времени, что бы выполнить свои обязательства и погасить долги. Однако этого сделано не было, и поэтому администрация здания вынуждена была расторгнуть контракт, пишет ava.md.

Напомним, что сегодня телеканал Jurnal TV распространил заявление в котором утверждает, что расторжение контракта является результатом козней властей.