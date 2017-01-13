Хозяева оставили на морозе собачку, не принятую на рейс, и улетели в Гамбург

Нечеловеческий поступок — самое мягкое определение, которое дают действиям жительницы Екатеринбурга. Домашнюю собаку она бросила на морозе возле аэропорта. Через несколько дней болонку нашли мертвой. А дама, уже без собачки, зачем-то дала объявление о пропаже.

Белая с рыжеватым оттенком болонка по кличке Тори — на руках хозяев: идиллическая фотография. В то, что питомец может быть где-нибудь забыт, оставлен, поверить, казалось бы, невозможно. Однако – читаем объявление, которое хозяева разместили в Сети из Гамбурга, куда так торопились: "Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка. Дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф. Вынужденно оставили в аэропорту в Кольцово ночью 25.12.16, при регистрации не взяли на борт. Улетали в Гамбург к детям".



Сейчас хозяева отключили телефоны, но, тем не менее, выясняется все больше драматических, можно сказать, подробностей. Оказывается, у них не было документов для того, чтобы сесть на рейс с собакой. "Срок действия ветеринарного свидетельства – пять дней, а вакцинация делается за месяц. В Евросоюзе такие правила, — рассказывает ветеринар. — Владелец, который едет туда или сюда, может просто позвонить в консульство и узнать все это".



Хозяева оставили животное на улице, а сами вернулись к стойке регистрации. И благополучно улетели в Гамбург. Труп замерзшей на 30-градусном морозе болонки нашли через 4 дня сотрудники клининговой службы аэропорта. По разным данным, то ли в сугробе, то ли в открытой переноске рядом с подземным переходом, пишет Vesti.ru.



"Авиакомпания не приняла к перевозке это животное, потому что были нарушены правила, после чего по непонятной причине хозяйка вышла из аэропорта и оставила собаку за 300 метров от терминала – ни к кому за помощью она не обращалась, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Оставила в безлюдном месте, в котором даже случайные прохожие не могли обнаружить. Можно было оставить в аэропорту, мы бы не дали собаке умереть".



Проблему с болонкой можно было бы решить. В Кольцово есть сотрудники государственного ветеринарного контроля, кинологическая служба. В Интернете новость о смерти болонки Тори вызвала бурю обсуждений на тему отношения хозяев к своим домашним питомцам. Вот лишь пара цитат: "Люди совсем сошли с ума, где мозг?", "Бессердечная хозяйка оставила беспомощное животное умирать. Слов нет!".



Выясняется, что нынешние морозы погубили не одно животное. "Это не первый такой трагический случай, когда замерзают животные — недавно в соцсетях был пост: сфинкс голый, замерз, — рассказывает одна из зоозащитниц. — Куда его в такую погоду выпускать? Это жесть. И вот он за сутки замерз".



Если бы хозяева болонки Тори просто бросили собаку умирать в снегу, то не писали бы слезное письмо о пропаже. Другой вариант – животное забыли. Но как можно забыть свою собаку? В таком случае действия хозяев болонки вполне могут подпасть под уголовную статью – "Жестокое обращение с животными".