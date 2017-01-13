В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"

Бывшая солистка популярной в 1990-е годы группы "Лицей" Жанна Роштакова внезапно умерла во Владивостоке. Ей было 33 года. В последние годы она жила в Приморье.

О трагедии сообщил в своем "Инстаграме" певец Прохор Шаляпин, с который дружил с Жанной, по его словам, с 1999 года, когда они вместе принимали участие в программе "Утренняя звезда".

Прохор сообщил, что трагедия произошла буквально через несколько часов после их телефонного разговора, в котором Жанна сообщила, что собирается переехать из Владивостока в Москву.

Певица ничем не болела, беды ничто, казалось, не предвещало. Точные обстоятельства смерти Жанны еще предстоит выяснить. Однако, по некоторым данным, смерть настигла Жанну внезапно, когда она принимала ванну, и ей на голову упала полка.

Дома в этот момент никого не было, тело певицы нашли только через сутки, пишет Вести.ру.