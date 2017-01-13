В национальный отбор на "Евровидение" подали заявки шесть исполнителей

Лишь шесть исполнителей изъявили желание участвовать в национальном отборе на конкурс Евровидение. Среди них Che-MD, Ион Краснопольский, Борис Коваль, Тудор Бумбак и дуэт Валентина Нежел и Сергей Пунгэ. До конца регистрации осталось менее недели. Организаторы отмечают, что артисты предпочитают записываться на последней стометровке.

В этом году организаторы внесли коррективы в регламент национального конкурса. В ходе прослушиваний отберут всего 14 исполнителей, а не 24 как прежде. Проголосовать теперь можно лишь раз, и только за одного участника.

"24 февраля в первом полуфинале жюри выберет четверку лучших, еще за десятерых будут голосовать. Первые четверо из этих 10-ти, которые наберут больше всего баллов, пройдут в финал. Таким образом, в финал выйду восемь исполнителей", - заявил продюссер Eurovision Moldova Леонид Мельник.

Все расходы по участию в конкурсе полностью ложатся на исполнителя. Победителя национального отбора, который отправится в Киеве, определят 25 февраля. Полуфиналы Евровидения состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.