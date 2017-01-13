В Сальвадоре, который занимает одно из первых мест в мире по числу убийств, впервые с января 2015 года за сутки не был убит ни один человек.
Директор национальной полиции Говард Котто заявил в четверг на пресс-конференции, что за предыдущий день не поступило ни одного сообщения об убийстве.
Последний раз такое случалось в этой центральноамериканской стране, страдающий от бандитских конфликтов, 22 января 2015 года, пишет Ассошиэйтед пресс. Еще один день без убийств случился в 2013 году, а в 2012 года было целых два дня, когда никто не был застрелен.
В Сальвадоре живут примерно 6 млн человек. В 2016 году в среднем происходило 14,4 убийства в день, передает ВВС.
Пик насилия был зафиксирован в 2015 году, когда на 100 тыс. жителей приходилось 104 убийства. Это был самый высокий показатель в мире среди стран, в которых не ведутся боевые действия.
В 2016 году власти зафиксировали 20-процентное снижение числа убийств (до 81,2 на 100 тыс. человек), после того как усилили борьбу с криминальными группировками. Однако Сальвадор остается одной из самых опасных стран по уровню насилия. В наступившем году, как сообщает полиция, были убиты уже более 100 человек.
Полиция не смогла объяснить, почему в эту среду страна прожила без убийств. Однако власти поспешили заверить, что они не заключали перемирия с бандитами.
Криминальные банды в Сальвадоре, известные как "Мара Сальватруча" (Mara Salvatrucha), которые обеспечивают такую высокую статистику по убийствам, занимаются наркобизнесом, грабежами и рэкетом. Изначально они формировались в Лос-Анджелесе в 1980-е годы из числа сальвадорских мигрантов. После окончания войны в этой стране в 1992 году многие вернулись из США на родину и сформировали там свои банды.
Наибольшее число преступлений в Сальвадоре связано с противостоянием группировок "Мара Сальватруча" и "Баррио 18". В апреле 2016 года президент страны Санчес Серен начал кампанию по борьбе с бандами.
Комментарии
- В киевском ресторане посетитель выстрелил себе в голову
- Барак Обама наградил Джо Байдена медалью свободы
- Хозяева оставили на морозе собачку, не принятую на рейс, и улетели в Гамбург
- В Брюсселе задержали двух подозреваемых в терактах
- В Украине с начала холодов умерли 40 человек
- Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции
- Первая партия американских танков прибыла в Польшу
- В четырех областях Украины зафиксирована чума свиней
- Bloomberg назвало худшую валюту начала 2017 года
- Монеты за 6 млн рублей нашли у бывшего министра экономического развития России
- В Австралии министра уволили из-за поездок за счет государства
- В киевском ресторане посетитель выстрелил себе в голову
- 22 садика остаются закрытыми из-за мороза
- В 2016 году на границе чаще ловили граждан с фальшивыми документами
- Русфонд через суд пытается вернуть деньги Жанны Фриске
- Сеть покоряет видео с пьяным водителем, катающим на капоте полицейского
- Алхимик-неудачник погиб при попытке получить золото
- В Бразилии из останков нацистского преступника Менгеле сделали пособие для студентов
- Убийство Кристины Пархоменко: 17-летнему подозреваемому предъявили обвинение
- В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"
- Второй день снежной стихии в Одесской области
- Письмо Влада Плахотнюка Дональду Трампу: Молдова хочет быть мостом, а не полем боя между Востоком и Западом
- Последствия непогоды: 17 сёл обесточены
- На похороны политика в Тайване позвали 50 стриптизерш
- Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом веке
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул