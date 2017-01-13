Барак Обама наградил Джо Байдена медалью свободы

Президент США Барак Обама наградил вице-президента Джо Байдена высшей гражданской наградой страны, президентской медалью свободы.

В ходе церемонии награждения, которая состоялась в Белом доме, Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом в истории США.

Также президент пошутил, что награждение "даст интернету последнюю возможность поговорить о нашей мужской дружбе".

Байден, который был до слез растроган выступлением президента, в свою очередь, сказал, что ему довелось "быть попутчиком замечательного человека, который делал замечательные вещи".

Обама и Байден сложат свои полномочия 20 января. Тогда же в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп, отмечает ВВС.