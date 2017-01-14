Декабрьские платежки за отопление больше, чем годом ранее

Счета за отопление в минувшем декабре на 20% выше, чем годом ранее. Обогрев одного квадратного метра обойдется потребителям в 26 леев 8 банов. Это на четыре лея выше чем в ноябре.

По данным Infocom, большинство столичных потребителей – более 39 тысяч - получат счета на суммы от полутора до двух тысяч леев. Примерно столько же должны заплатить за отопление в декабре от тысячи до полутора тысяч леев. Немногим более 20 тысяч потребителей выставлены счета на суммы до 500 леев. Тепла более чем на две тысячи леев потребили свыше 4200 семей.

К центральной отопительной системе подключены почти 190 тысяч потребителей. Одна гигакалория стоит 1068 леев. Отопительный сезон начался 12 октября прошлого года.