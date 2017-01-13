Русфонд через суд пытается вернуть деньги Жанны Фриске

"Русфонд" объявил о решении подать в суд на семью покойной певицы Жанны Фриске на своем официальном сайте.

"Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей", – сообщается на сайте благотворительной организации, передаёт Дни.ру.

Также "Русфонд" понимает, что судебный процесс непременно затронет "деликатные вопросы", которые вызовут естественный интерес у представителей СМИ.

"В этой ситуации мы исходим из недопустимости оказания давления на суд в какой бы то ни было форме и со своей стороны всячески постараемся обеспечить возможность беспристрастного судебного разбирательства. Именно поэтому мы считаем необходимым воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с обсуждением судебного процесса, а также от комментариев по существу спора. Мы считаем необходимым дождаться вынесения судом окончательного решения по делу", – заключили в благотворительном фонде.

13 января стало известно, что Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней.