В 2016 году на границе чаще ловили граждан с фальшивыми документами

560 граждан Молдовы задержали в прошлом году при попытке пересечь госграницу по фальшивым документам.

Как отмечают в Погранполиции, это почти на 27% больше, чем в 2015-ом, когда зарегистрировали немногим более 440 подобных случаев.

Среди выявленных поддельных документов больше всего автостраховок "Зелёная карта” - свыше 200 штук. Обнаружено 154 сфальсифицированные нотариальные доверенности и 82 талона техосмотра. Фальшивые водительские права находили 63 раза, паспорта 49 раз. Выявили также 32 поддельных техпаспорта.

Большинство подделок обнаружили на пунктах пересечения молдо-украинской границы.