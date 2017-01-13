22 садика остаются закрытыми из-за мороза

22 детских сада и одна гимназия остаются закрытыми из-за морозов или аварий в системе отопления. Около полутора тысяч детей не пошли сегодня в учебные заведения.

Несмотря на то, что многие дороги очистили, спасателям и полиции все же пришлось вызволять из сугробов застрявшие машины.

Помощь понадобилась застрявшим в снегу машинам, в том числе скорой помощи, которая направлялась за пациентом в село Кошница Дубоссарского района.

Патрульные инспекторы помогли вызволить из сугробов 55 автомобилей, в которых находились 67 человек, в том числе четверо детей.