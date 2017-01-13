В киевском ресторане посетитель выстрелил себе в голову

Сегодня в Киеве в одном из ресторанов посетитель выстрелил себе в голову, сообщила пресс-служба полиции города.

Известно, что инцидент произошёл около 7 утра. Тогда молодой человек в возрасте примерно 25–30 лет достал пистолет и выстрелил себе в голову, пишет лайф.ру.

Сотрудники заведения вызвали пострадавшему скорую и сообщили об инциденте в полицию. Никто из других посетителей ресторана не пострадал.