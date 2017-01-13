В столице падают цены на жильё

В столице дешевеет жилье. Квартиры, построенные в прошлом году упали в цене по сравнению с 2015-м на семь процентов. По данным биржи недвижимости Lara, удешевление ощутимее всего на Рышкановке, в Центре цены изменились незначительно.

Новые квартиры в Центре столицы продают по 730 евро за квадратный метр. Это на три процента меньше, чем в 2015-ом. В два раза дешевле, чем в Центре, предлагают новые квартиры в Дурлештах - по 340 евро за квадратный метр, или на восемь процентов меньше, чем годом ранее. Приобретение новой недвижимости на Старой Почте и Чеканах обойдется почти 400 евро за квадратный метр, или на семь процентов меньше, чеи в 2015-м.

Новые квартиры на Рышкановке, Буюканах, Ботанике и Телецентре предлагают по 500-550 евро за квадратный метр. Это на 4-9 процентов дешевле, чем в 2015-м. Более всего цены упали на Рышкановке.

Риэлторы отмечают повышение потребительского интереса к первичному рынку недвижимости. Рост спроса объясняют падением цен в этом сегменте и появлением малогабаритных квартир. Основные покупатели жилья в новостройках люди от 30 до 45 лет, со стабильной работой и доходами.