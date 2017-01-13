Медведев пообещал журналистам больше «лайков» от правительства

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал сделать все возможное, чтобы российские журналисты получали «лайки» от властей страны, передает Газета.ру.

13 января состоялась церемония вручения премий правительства России 2016 года в области СМИ. Один из лауреатов Георгий Бовт, колумнист «Газеты.Ru», назвал свою награду «лайком» от правительства.



«Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и «лайки» со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит — от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем», — заявил Медведев.



Помимо этого премьер-министр страны сказал: «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», отметив, что в России самые длинные новогодние праздники, которые «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».



В завершении церемонии Медведев поздравил всех журналистов с Днем российской печати и сердечно поздравляю лауреатов.