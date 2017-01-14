В Австрии открылась вакансия на должность смотрителя скита

Руководство католического прихода в австрийском городе Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер открыло вакансию на должность смотрителя отдаленного скита, построенного в горах в XVII веке.

Как пояснил в интервью местному телевидению священник прихода, на работу может претендовать мужчина христианского вероисповедания, который живет "в мире с самим собой".

На сайте прихода сообщается, что в старом здании нет отопления и водопровода, а его смотритель не будет получать зарплату. При этом из скита открывается живописнейший вид на альпийскую долину, передает ВВС.

В обязанности смотрителя будет входить прием паломников и туристов, которые захотят переночевать в скиту. Смотритель будет жить там с апреля по ноябрь.

Скит остается необитаемым с осени прошлого года, когда его покинул живший там монах-бенедиктинец.