В сети появились доказательства долга JurnalTV за аренду помещений у SKYTOWER

Блогер Евгений Лукьянюк опубликовал в интернете снимки документов, которые доказывают, что у JurnalTV есть долги перед компанией „Capital Estate” S.R.L., которая управляет Международным бизнес центром Business SKYTOWER.

В первом письме к JurnalTV, которое датировано октябрем 2013 года, сообщается, что долг составляет 2 миллиона леев.

К февралю 2014 года задолженность выросла до почти 3 млн леев.

В июне 2014 года долг составил почти три млн леев и около 60 тысяч евро.

В итоге блогер отмечает, что контракт об аренде помещения был расторжен из-за долгов, которые накапливались, начиная с 2012 года. К концу 2016 года они составили почти 3 млн леев, а уведомление о расторжении контракта с JurnalTV было направлено 18 ноября. Автор публикует и документ с cadastru.md, в котором говорится, что здание SKYTOWER находится в ипотеке у MobiasBanca. Этот контракт истекает только в 2019 году.



Extras din Cadastru cu privire la clădirea de la SKYTOWER by Eugen Luchianiuc on Scribd

Накануне сообщалось, что компания „Capital Estate” S.R.L., которая управляет Международным бизнес центром Business SKYTOWER выступила с комментариями по поводу расторжения контракта с „Jurnal de Chisinau Plus” SRL (Jurnal TV/Jurnal Trust Media).