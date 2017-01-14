Джонни Депп вновь свободен: восемь месяцев судебных тяжб позади

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись после восьми месяцев судебных тяжб. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса.

Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере за то, что она якобы затягивала процедуру развода, передает ВВС.

Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Хёрд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.

Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Хёрд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Кроме того, Хёрд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было.

"Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи, - говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер. "Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше", - сказал адвокат Хёрд Пирс О'Донелл.

Депп женился на Хёрд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Хёрд подала на развол, объяснив решение "непримиримыми разногласиями".