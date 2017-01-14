Обама продлил на год санкции против России

Администрация президента США продлила на год сакции в отношении России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я продлеваю на один год режим экстренных мер [санкций]", - говорится в документе за подписью президента Барака Обамы. В тексте документа уточняется, что это связано с Крымом и роли России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Также Обама объявил о продлении санкций против Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы, передает ВВС.

Первые санкции были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных, по мнению США, к ситуации в Крыму. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены.

Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список и включили в него не только отдельных людей, но и целые отрасли российской экономики.