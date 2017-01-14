Премьер Павел Филип прокомментировал решение Еврокомиссии о выделении Молдове 100 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.
"Молдова одержала ещё одну важную победу для своего экономического будущего и модернизации нашего государства. Европейская комиссия утвердила Программу макрофинансовой помощи для Республики Молдова в размере 100 миллионов евро. Таким образом, 40 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, а 60 - в качестве среднесрочного кредита на льготных условиях. Подтверждением является то, что наши партнеры серьёзно нас поддерживают, зная, что и мы будем надежными партнерами и хорошо сделаем свою работу. Это программа, над которой мы долго и усердно работали. Нас заверили со времени моего последнего визита в Брюссель, что у Молдовы есть все шансы получить одобрение, если мы продолжим идти по пути реформ и вот мы получили ответ. Мы восстановили доверие извне и у нас есть необходимые ресурсы и навыки для того, чтобы сделать 2017 год - годом прогресса", - заявил премьер-министр Павел Филип.
Программа рассчитана на два года и она дополняет Соглашение с МВФ, утвержденное в ноябре 2016 г. Помощь направлена на краткосрочную поддержку платежного баланса Республики Молдова за счет сокращения существующих фискальных уязвимостей.
Деньги будут перечислены в три этапа, в зависимости от успехов в реализации положений Соглашения с МВФ и условий, которые будут согласованы между Республикой Молдова и Европейским союзом. Они касаются по большей части устранения существующих недостатков в национальной экономике и в системе экономического управления, особенно в банковском секторе.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул