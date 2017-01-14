Кинокомпания Lucasfilm опровергла слухи о якобы имеющихся у нее планах нарисовать в следующей части киносаги "Звездные войны" принцессу Лею Органу при помощи компьютерной графики. Эти слухи пошли после того, как скончалась игравшая ее актриса Керри Фишер.
"Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер, принцессы или генерала Леи, при помощи графики", - говорится в заявлении кинокомпании.
В тексте также подчеркивается, что Фишер "навсегда останется частью семьи Lucasfilm". "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи, и всегда будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн", - отметили в Lucasfilm.
До этого многие СМИ со ссылкой на неназванные источники утверждали, что Lucasfilm рассматривает такой вариант. Источники объясняли это тем, что героине Фишер отводилась важная роль в еще не снятой девятой части киносаги, передает ВВС.
При этом актриса успела сняться во всех своих сценах в еще не вышедшем на экраны восьмом эпизоде "Звездных войн". СМИ не исключают, что его придется несколько переделать, чтобы объяснить отсутствие Леи в следующем сезоне.
Фишер, сыгравшая в киносаге "Звездные войны" Джорджа Лукаса принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо 24 декабряво время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, на борту самолета она перенесла обширный сердечный приступ.
Актрису доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Спустя три дня она умерла в медицинском центре имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Фишер стала остановка сердца.
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Би-би-си, Сеул