Агентство Moody’s подняло кредитный рейтинг Молдовы

Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с "негативного B3" на "стабильный".

Как отметил в соцсети премьер-министр Павел Филип, это стало результатом совместной работы кабмина и парламента, и всех граждан Молдовы, которые сделали всё для преодоления экономического и политического кризиса.

Премьер добавил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение Дорожной карты соглашения об ассоциации с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашения с МВФ и Всемирным Банком.