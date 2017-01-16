Дети стали свидетелями авиакатастрофы истребителя в Таиланде

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, пилот погиб.

Инцидент произошел в 09:27 по местному времени в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел, передает Лента.ру.

Местный аэропорт был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлены в другую воздушную гавань. Командование ВВС создало комиссию для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.