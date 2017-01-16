Мужчина и его дочь месяц дрейфовали на сломанной яхте в открытом море

Новозеландец Алан Лэнгдон и его дочь отправились в небольшое путешествие из Кохии в залив Бей-оф-Айлендс. Шторм повредил руль управления судном, и они оказались в открытом море. Четыре недели 46-летний мужчина и его маленькая дочь Кью дрейфовали в море, пока не приплыли в порт в 230 километрах от Сиднея. Все это время их искали родственники.

Ситуация для затерянных в море усугубилась еще и тем, что на катамаране длиной 6,4 м работал только портативный GPS-приемник, который показывал положение катамарана на карте, но не предоставлял возможности выбрать направление. Связаться с берегом не было никакой возможности: радиопередатчиком и спутниковым телефоном Лэнгдон не располагал, а устранить поломку не получалось из-за непогоды, передает Моя планета.

Новый год отец и дочь встретили на борту. Потом Лэнгдону пришла в голову идея направить судно в Австралию. Через десять дней при помощи весел они оказались у австралийских берегов.

Им невероятно повезло: за 27 дней не произошло ни одного серьезного шторма, волны перекатывались по палубе лишь «пару раз», отметил Лэнгдон. Он рассказал, что они с дочерью питались припасенными заранее консервами. Еще в их рационе были мюсли, шоколад и пастеризованное молоко. На катамаране Лэнгдона нашлась небольшая газовая плита, немного лапши и пресная вода.

За время «отсутствия» Лэнгдона и Кью, мать шестилетнего ребенка Айрина Вайлер наняла специалиста из Австралии, который тоже разыскивал пропавших. Он предположил, что Лэнгдон пытался намеренно уплыть с дочерью в Австралию. Вайлер же не теряла надежды и верила, что ее бывшему супругу как опытному моряку по силам справиться с проблемными ситуациями.

Когда Лэнгдон и Кью нашли, Вайлер поблагодарила власти за содействие в поиске, а нанятый ею специалист посоветовал моряку объяснить отсутствие девочки соответствующим органам.

По прибытии в Сидней Лэнгдон сразу же пришел в полицию и снял с себя подозрения, отметив, что дочь была у него на попечении с рождения. Он также рассказал, что вместе с Кью они бывали и в более долгих плаваниях: перед тем как потеряться на 27 дней, они проделали 56-дневное путешествие. «Кью жила на лодке всю жизнь», — сказал Лэнгдон.