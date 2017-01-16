Архипелаг в Тихом океане не хочет принимать бедных туристов

Президент Палау предложил закон, который позволит возводить в островном государстве только пятизвездочные отели, что, по сути, закроет страну для небогатых туристов.

Томми Ременгесау объявил о намерении сосредоточиться на «качестве» туристов, а не на их количестве, имея в виду стремление привлечь в Палау путешественников с большими деньгами, передает The Telegraph.

Глава государства рассчитывает, что строители дорогих отелей самостоятельно позаботятся об инфраструктуре — в том числе создадут очистные системы, построят дороги и т. д. Взамен инвесторам обещают налоговые льготы. Такой подход Ременгесау называет «беспроигрышным» как для государства, так и для бизнеса.

Палау — отдаленная республика в Океании, в состав которой входит знаменитый архипелаг Баунти с великолепными пляжами мирового класса, привлекающими туристов со всего мира, в том числе любителей подводного плавания. Экономика страны зависит от туризма на 85%, но массовый приток отдыхающих в последние годы, как выяснилось, поставил под угрозу сохранность местных коралловых рифов и привел к перенаселению островов. Особенно много в Палау приезжает китайских туристов, которые, однако, тратят очень мало денег непосредственно на месте, отмечает Моя планета.