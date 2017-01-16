На Урале ребенка нашли мертвым после просмотра мультфильмов

Следствие разбирается в обстоятельствах гибели ребенка, которого нашли повешенным после просмотра мультфильмов в одной из квартир Екатеринбурга.

Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Следственный комитет разбирается в обстоятельствах трагедии. Несколько версий есть. В том числе несчастный случай как приоритетная версия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в четверг, когда семья находилась дома.